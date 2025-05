Il Write On Me più grande del mondo | ScuolaZoo batte un record a Milano

ScuolaZoo ha celebrato l’estate a Milano battendo un record mondiale con il Write On Me più grande mai realizzato. Una maglietta gigante di 10x7 metri, stesa nel Parco Sempione e all'Arco della Pace, ha ospitato le dediche e le firme di centinaia di partecipanti, rendendo l’evento un simbolo di gioia e condivisione.

Per celebrare l'arrivo dell'estate, ScuolaZoo ha battuto un record mondiale realizzando il Write On Me più grande di sempre: una maglietta gigante da 10x7 metri, stesa nel Parco Sempione e nell’Arco della Pace a Milano, su cui centinaia di persone hanno lasciato dediche e firme per l’estate. Il. 🔗Leggi su Milanotoday.it