Il viaggio di Skeep è un sogno che si realizza. L'evento “Il Viaggio di Skeep - Quando i sogni diventano realtà”, tenutosi nella Sala Eden, ha celebrato 12 anni di avventure straordinarie. In un ambiente affollato, atleti speciali, famiglie e autorità civili e militari si sono uniti per condividere momenti indimenticabili.

’Il Viaggio di Skeep - Quando i sogni diventano realtà’ è il titolo dell’evento organizzato da Skeep Asd che si è svolto in una Sala Eden gremita di pubblico.Un’avventura lunga 12 anni raccontata alla presenza di numerosi atleti speciali, le loro famiglie, le autorità civili e militari e tanti cittadini che hanno voluto partecipare a un momento di condivisione profondo e autentico. Protagonista sul palco Cristiana Artuso, presidente di Skeep, che ha ripercorso il cammino dell’associazione: nata nel 2013 dall’esperienza dei Giochi Paralimpici di Grosseto, ha saputo trasformare un sogno in un punto di riferimento per l’inclusione sociale attraverso lo sport. Partiti con un piccolo gruppo di ragazzi, oggi Skeep conta oltre 70 atleti speciali coinvolti in dieci attività sportive e ricreative: Atletica, Nuoto, Tiro con l’arco, Bocce, Palestra motoria per bambini, Canto, Ballo, Ippoterapia, Beach volley e molto altro, comprese partecipazioni a eventi pubblici e giornate di sensibilizzazione. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Il Viaggio di Skeep’ è come un sogno

