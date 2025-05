Il Var di Macron il fazzoletto sospetto e la grande assente

...scatenare speculazioni e polemiche. Il fazzoletto diventa un simbolo di ciò che è nascosto sotto la superficie della politica europea: tensioni, alleanze e assenze significative. Mentre Macron e gli altri leader discutono, l'assenza di una figura chiave pesa nel silenzio, lasciando il pubblico a interrogarsi sul futuro del continente e sulle scelte inopinate che si celano dietro a quel tavolo.

C’è una scena che resterà nella storia mediatica del 2025. Un vagone di treno. Un tavolo condiviso. Quattro leader europei, tra cui Emmanuel Macron, seduti in posa da diplomazia informale. Sopra quel tavolo, un dettaglio minuscolo: un fazzoletto. Bianco, accartocciato, anonimo. Quanto basta per far scattare la paranoia del secolo. E’ cocaina! dice un tweet. E’ un gesto sospetto! Macron si guarda attorno! Che cosa nasconde? A quel punto scatta il Var del web: si rallenta il video, si zooma sull’oggetto, si studia l’inclinazione della testa del presidente francese, si interpreta lo sguardo, si avanza la tesi. E come sempre accade con le fake news, l’assurdo diventa virale molto prima della smentita. Questa volta, però, l’Eliseo decide di scendere in campo direttamente. Non lo fa con freddezza, ma con sarcasmo. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il Var di Macron, il fazzoletto sospetto e la grande assente

Approfondimenti da altre fonti

Fakenews, "Macron nasconde della cocaina": ma era solo un fazzoletto di carta - 'Quando l'unità europea dà fastidio, la disinformazione arriva fino al punto da far passare un semplice fazzoletto per della droga': l'Eliseo replica con irritazione a una campagna di speculazioni, la ... 🔗informazione.it

Macron nasconde un fazzoletto nel vagone per Kiev e nasce una fake news - 'Quando l'unita' europea da' fastidio, la disinformazione arriva fino al punto da far passare un semplice fazzoletto per della droga': l'Eliseo replica con irritazione a una campagna di speculazioni, ... 🔗informazione.it

Macron nasconde fazzoletto e si diffonde la fake news: "Cocaina sul treno per Kiev". VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Macron nasconde fazzoletto e si diffonde la fake news: 'Cocaina sul treno per Kiev'. VIDEO ... 🔗tg24.sky.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Macron e la Crisi Ucraina: Francia incerta sul Whatever it Takes

Il presidente francese Emmanuel Macron ha recentemente evocato la famosa frase "whatever it takes", resa celebre da Mario Draghi durante la crisi dell'Euro, per sottolineare la determinazione della Francia nel non permettere alla Russia di vincere la guerra in Ucraina.