Il tycoon accetta doni dal Qatar e ignora Bibi

Il recente scandalo sui regali dal Qatar al tycoon americano sta scuotendo le fondamenta della diplomazia. Con un Boeing 747 da 400 milioni in palio, il presidente USA inizia il suo tour in Medio Oriente, saltando Israele e ignorando Netanyahu. Strategia «divide et impera» di Trump, mentre si prepara a discutere il futuro di Gaza con Bin Salman.

Fa scalpore il Boeing 747 da 400 milioni promesso al presidente Usa, che oggi inizia il suo tour in Medio Oriente. Senza passare da Israele. Nella logica del «divide et impera» di Trump, Netanyahu viene trascurato per trattare le sorti di Gaza con Bin Salman.

