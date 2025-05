Dopo la recente scomparsa di Sabu, sono stati molto i tributi lui dedicati. Particolarmente significativo é stato quello dell’ex produttore della ECW Gabe Sapolski, che ha condiviso un emozionante ricordo del leggendario wrestler, recentemente scomparso“Non sarei qui senza di lui”: il commovente omaggio di Sapolsky a SabuGabeSapolsky, figura chiave del backstage della ECW e fondatore di diverse importanti promotion indipendenti, ha pubblicato un toccante messaggio dedicato a Sabu, recentemente scomparso. Nel suo post, Sapolsky cita una frase che un fan della ECW gli disse nel parcheggio dell’arena nel 1994: “Sabu è uno spirito”, aggiungendo che “mai parole più azzeccate sono state pronunciate per descrivere un wrestler in un particolare momento della storia”.Pur non avendo un legame particolarmente stretto con Sabu, Sapolsky riconosce quanto sia stato determinante per la sua carriera: “Non ho mai avuto un rapporto confidenziale con Sabu e sono ormai anni che non ci parliamo, ma oggi non avrei la mia carriera se non fosse stato per lui. 🔗Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Il tributo di Gabe Sapolsky a Sabu: “Tutti oggi camminano nel sentiero che ha tracciato”