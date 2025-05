Il tramonto delle dark kitchen a Milano | cosa facevano di chi erano e perché non hanno funzionato

Il fenomeno delle dark kitchen a Milano ha avuto un crescendo di popolarità, ma si sta rapidamente affievolendo. Stefano, ex dipendente di una di queste strutture, ricorda con ironia l'ambiente "infernale" in cui operava. Questi spazi, unici nel loro genere, creavano cibo esclusivamente per il delivery, ma si sono rivelati poco sostenibili. Scopriamo perché.

"Mi piaceva chiamarla Hellbiz kitchen" dice Stefano, un ex dipendente di una darkkitchen milanese, sottolineando come il luogo di lavoro fosse "infernale" (hell in inglese significa inferno, ndr). Le darkkitchen sono luoghi dediti alla creazione di cibo unicamente destinato al food delivery.

