Il Toro cade anche in gara 2 ora serve un mezzo miracolo

Il Toro cade anche in gara 2, ora serve un mezzo miracolo. HDL Nardò Basket si arrende nuovamente a JuVi Ferraroni Cremona, con un primo quarto compromesso che segna il destino della partita. Nonostante la straordinaria prestazione da 30 punti di Stewart Jr., la rincorsa si rivela insufficiente. La serie si complica ulteriormente per i ragazzi di Nardò.

Copia e incolla di gara 1, HDL Nardò Basket si inchina di nuovo a JuVi Ferraroni Cremona. Un primo quarto regalato agli avversari, poi una affannosa e proibitiva rincorsa che non basta per cambiare il verso al match e alla serie. Come non è bastata la prova da 30 punti di Stewart jr. e i. 🔗Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Il Toro cade anche in gara 2, ora serve un mezzo miracolo

Aggiornamenti pubblicati da altri media

SBK Italia, Bulega pigliatutto anche in Gara 2 - Vincendo anche Gara 2 del round Italia, quarta prova del mondiale Superbike, ha messo a segno una tripletta che stenderebbe anche un toro. Tre vittorie nette, perentorie, alle quali Toprak ... 🔗insella.it

A2 Playout - Nardò cade a Cremona con qualche rimpianto - Gara 1 dei playout va in archivio non senza qualche rimpianto per HDL Nardò Basket, che regala a JuVi Ferraroni Cremona il primo quarto sul quale i lombardi con ... 🔗pianetabasket.com

Basket A2, Nardò cade alla prima gara dei playout - Gara 1 dei playout va in archivio non senza qualche rimpianto per HDL Nardò Basket, che regala a JuVi Ferraroni Cremona il primo quarto sul quale i lombardi con intelligenza costruiscono la vittoria. 🔗leccenews24.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sanremo 2021 Fiorello anche senza Amadeus. Le canzoni in gara.

Amadeus o no, al Festival di Sanremo 2021 Fiorello ci sarà. Come ha spiegato anche Amadeus, nel caso in cui non sarebbe lui a condurlo a sostituirlo ci sarebbe lo showman siciliano.