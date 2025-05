Il tennis e le parole del silenzio

Il tennis, sport di precisione e strategia, diventa metafora in un mondo dove le parole spesso si intrecciano con il silenzio. In un contesto in cui ogni conversazione sembra risentire dell’influenza di questa disciplina, emerge la riflessione su come il linguaggio e le pause possano influire sul senso dell'azione e della comunicazione.

“Tutti quelli che vagamente parlavano di sport ora si sono riconvertiti al tennis, e provano a infilarlo in ogni discorso. Pensano che funzioni. Ma questo avviene anche con i giornalisti . Il tennis e le parole del silenzio il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il tennis e le parole del silenzio

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tennis, silenzi e abusi. Julie ha un segreto è straordinario cinema in purezza - Il silenzio che prende il posto della parola ... Julie (Tessa Van den Broeck) è una giovane talentuosa promessa del tennis travolta dall’improvviso suicidio di una compagna di sport altrettanto ... 🔗ilfattoquotidiano.it

ATP Madrid, Djokovic: “Alcaraz si definisce schiavo del tennis? Parole dure, ma lo comprendo” - Tennis - Interviste | Il serbo aggiunge: "Sappiamo che ci sono mestieri più duri, ma va detto che la nostra stagione dura quasi 12 mesi" ... 🔗ubitennis.com

Internazionali Roma 2025, ecco i nuovi campi del Foro Italico: c'è anche lo stadio da 3000 posti - Il tennis è tante cose ma soprattutto silenzio e concentrazione. Un'arte marziale con racchette e pallina. Un esercizio di nervi con l'avversario. Gli impianti ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

ELENOIRE CASALEGNO : LE PAROLE DI OPPINI CONTRO LE DONNE PI? GRAVI DELLA BESTEMMIA DI BETTARINI

?Giusto squalificare Stefano Bettarini per la bestemmia che ha pronunciato nella Casa del ?Gfvip? ma trovo ancora pi? gravi le frasi pronunciate da Francesco Oppini contro le donne, in particolare contro Dayane Mello (?A Verona una cos? la violentano?, aveva detto il concorrente a proposito della modella brasiliana,?ndr).