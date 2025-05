Il supermanager Giorgio Luzi | Sto combattendo la malattia

Il supermanager Giorgio Luzi affronta con determinazione una dura battaglia contro la malattia. In questo difficile momento, la sua salute diventa la priorità, ma non perde la sua tenacia. Con la promessa di tornare al lavoro non appena possibile, Luzi dimostra un impegno incrollabile e la volontà di riprendere il timone delle sue responsabilità.

"Ho iniziato a combattere una battaglia durissima contro la malattia e questo impegno purtroppo dovrà essere, gioco forza, la mia priorità per qualche tempo. Detto questo, io non mollo e sono pronto a tornare in sella, per quanto concerne i miei incarichi, non appena mi sarà possibile. La figura del direttore generale a Conerobus? Sarà piuttosto un incarico a tempo conferito per procura, in attesa del mio rientro". GiorgioLuzi è il supermanager del Comune di Ancona visti i suoi incarichi apicali in Conerobus, dov'è amministratore delegato, e il ruolo di direttore generale in Ancona Servizi, la multiutility controllata dal Comune di Ancona (in passato ha avuto contemporaneamente anche un ruolo di vertice in Anconambiente). Per lui il 2025 è iniziato sotto una pessima stella: a inizio anno la rovinosa caduta sugli sci in Veneto che lo ha limitato nel suo lavoro fino a marzo, ora un nuovo, durissimo conto da pagare.