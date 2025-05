Il sottosopra dell' amore Silvia Tizzoni presenta il suo libro alla Passerini Landi

Mercoledì 14 maggio, alle ore 17:30, la biblioteca Passerini Landi accoglierà Silvia Tizzoni per la presentazione del suo libro "Il sottosopra dell’amore". Questo incontro fa parte della rassegna "5 libri in cerca di una Biblioteca". In caso di maltempo, l'evento si svolgerà nel salone monumentale. Un'opportunità imperdibile per gli amanti della letteratura!

Proseguono gli incontri della rassegna "5 libri in cerca di una Biblioteca". Mercoledì 14 maggio, alle ore 17,30, il cortile grande della biblioteca Passerini Landi (o il salone monumentale in caso di maltempo) ospiterà la presentazione del libro di Silvia Tizzoni "Il sottosopra dell'amore".

