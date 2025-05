Il solito Medvedev | fischi del pubblico di Roma poi il botta e risposta – Video

Daniil Medvedev torna a far discutere durante gli Internazionali d'Italia, dove ha avuto un acceso scambio con il pubblico romano. Dopo i fischi ricevuti durante il match degli ottavi di finale contro Lorenzo Musetti, il tennista russo ha reagito in modo piccato, dando vita a un botta e risposta che ha catturato l'attenzione degli spettatori.

(Adnkronos) – Daniil Medvedev contro il pubblico degli Internazionali d'Italia. Una scena già vista in diversi tornei, ora anche nel Masters 1000 della Capitale. Durante il match degli ottavi di finale contro Lorenzo Musetti, il russo non ha preso benissimo i fischi degli spettatori della Grand Stand Arena. Medvedev ha risposto portando il dito alla

