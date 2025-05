Il sindaco di Pozzuoli invita la popolazione a mantenere la calma | Rimanete nei luoghi aperti

Il sindaco di Pozzuoli invita la cittadinanza a mantenere la calma a seguito di un significativo sciame sismico. In un appello urgente, ha disposto il potenziamento della polizia locale nelle strade e ha esortato la popolazione a restare nei luoghi aperti, promettendo di garantire la sicurezza in questi momenti di grande apprensione.

"E' in corso uno sciame sismico importante. Ho immediatamente disposto che tutte le pattuglie della polizia locale scendessero in strada. Scosse forti che hanno inevitabilmente spaventato la popolazione. Invito tutti alla calma, a rimanere nei luoghiaperti, sono momenti di grande apprensione.

