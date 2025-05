Il sindaco di Cassino Enzo Salera è stato indagato per corruzione

Il sindaco di Cassino, Enzo Salera, è stato indagato per corruzione, riaccendendo i riflettori sul suo operato. Attraverso i social, Salera commenta: "Non è la prima volta che sono sottoposto ad indagini da parte dell'autorità giudiziaria e probabilmente non sarà neanche l'ultima". La sua posizione suscita interrogativi e dibattiti. Continua a leggere...

Il sindacoSalera sui social: "Non è la prima volta che sono sottoposto ad indagini da parte dell'autorità giudiziaria e probabilmente non sarà neanche l'ultima". 🔗Leggi su Fanpage.it

