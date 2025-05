Il silenzio degli adolescenti | come accoglierlo senza forzarlo

Il silenzio degli adolescenti è un linguaggio sottile che merita attenzione e rispetto. Accoglierlo senza forzarlo richiede pazienza e comprensione. Questi giovani, spesso incompresi, possono sembrare distanti, ma il loro silenzio nasconde mondi interiori complessi. Impariamo ad avvicinarci a loro con empatia, creando un ambiente sicuro che favorisca l'apertura e il dialogo.

Quando gli adolescenti si chiudono, il silenzio diventa un ponte da costruire con pazienza, non un muro da abbattere. Ci sono adolescenti che parlano poco e ce ne sono altri che non parlano affatto. Né a scuola, né a casa. Non si confidano, non raccontano, sembrano sordi alle domande. Ma non sono vuoti, sono pieni .