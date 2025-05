Il set-up di Thunderbolts per Avengers | Doomsday è buono ma mette ancora in evidenza un grosso difetto del MCU

Il setup di "Thunderbolts" per "Avengers: Doomsday" è promettente, ma rivela un difetto del MCU. I primi film Marvel catturavano l'attenzione senza perdere slancio, grazie a pochi personaggi principali. Oggi, la complessità crescente dei film e dei personaggi rischia di far sentire il pubblico disorientato e lontano dagli sviluppi narrativi precedenti.

Ciò che il Marvel Cinematic Universe aveva di buono nei suoi primi giorni di vita era che non perdeva mai slancio. C’era solo una manciata di personaggi con film da solista, quindi quando arrivava il momento di tornare per un progetto di team-up, il pubblico non aveva la sensazione di essersi perso molto. Le cose si sono fatte un po’ più complicate nelle fasi 2 e 3, con il MCU che ha dovuto destreggiarsi tra molte più storie. Fortunatamente, i Marvel Studios hanno dato il meglio di sé in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, dando a ogni personaggio un momento per brillare prima che arrivasse il momento di concludere. Tuttavia, i tempi sono cambiati e la preparazione di Avengers: Doomsday non ha la stessa sensazione. ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler su Thunderbolts. Apparentemente dal nulla, però, Thunderbolts fa la parte del leone, spingendo una nuova squadra alla ribalta giusto in tempo per affrontarla contro il Dottor Destino. 🔗Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Il set-up di Thunderbolts per Avengers: Doomsday è buono, ma mette ancora in evidenza un grosso difetto del MCU

A quanto pare la scena post-credit di Thunderbolts/New Avengers è letteralmente una scena tratta da Avengers: Doomsday.

"Thunderbolts", attualmente al cinema, segna la fine della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe e introduce i nuovi Avengers, mentre anticipa l'arrivo dei Fantastici 4 nel prossimo capitolo.

First Steps set to arrive in theaters before Avengers: Doomsday, both have to lay the groundwork for the 2026 movie.

