Il senatore Matera eletto Segretario d’Aula del Senato | le congratulazioni di FdI Sannio

Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Sannio esprime entusiasmo per l'elezione del Senatore Domenico Matera a Segretario d’Aula del Senato. Questo traguardo rappresenta un'importante affermazione per il partito nella regione e sottolinea il ruolo di Matera nel promuovere gli interessi dei sanniti a livello nazionale.

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Sannio esprime grande soddisfazione e orgoglio per l’elezione del Senatore Domenico Matera, Coordinatore Provinciale del partito sannita, a Segretariod’Aula del Senato della Repubblica.Un risultato importante che premia il suo impegno costante, la dedizione istituzionale e la serietà con cui da sempre onora il suo mandato parlamentare e il legame con il territorio.Il SenatoreMatera prende il posto del Senatore Antonio Iannone, recentemente nominato SottoSegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti. A lui va il ringraziamento del Coordinamento per il lavoro svolto e per il prestigioso incarico di governo assunto, che rappresenta una soddisfazione doppia per FdI in Campania, sempre più protagonista nelle istituzioni nazionali. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il senatore Matera eletto Segretario d’Aula del Senato: le congratulazioni di FdI Sannio

