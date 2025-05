Il sangue salva vite | DonatoriNati fa tappa ad Avellino

Il 14 maggio, Avellino ospiterà la tappa del progetto "DonatoriNati", un'iniziativa della Polizia di Stato in collaborazione con l'I.S.S.S. De Luca. L'evento sottolinea l'importanza della donazione di sangue, un gesto che può salvare vite e rafforzare il senso di comunità. Partecipare è un'opportunità per fare la differenza!

Tempo di lettura: 3 minutiDonatoriNati: il 14 maggio tappa ad AvellinoDonare sangue è vita: è questo il messaggio itinerante dall’Associazione DonatoriNati Polizia di Stato in collaborazione con l’Istituto Scolastico I.S.S.S. De Luca di Avellino diretto dalla dott.ssa Maria Rosaria Siciliano,da sempre accanto ai DonatoriNati ed i Vigili del fuoco di Avellino, per inculcare nei giovani i sani valori di legalità e solidarietà.Domani, mercoledi’ 14 maggio dalle ore 8.00 alle ore 12.00 nel cortile dell’Istituto De Luca in via Francesco Scandone 66 ad Avellino a bordo di un’autoemoteca della Frates i giovani donatori saranno accolti da personale medico specializzato .Tantissime le scuole della Regione Campania che hanno aderito al progetto dove il Presidente Regionale Tommaso Delli Paoli ha effettuato una serie di interventi di sensibilizzazione al tema della donazione, con successiva donazione di sangue. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il sangue salva vite: “DonatoriNati” fa tappa ad Avellino

