Il ritorno di Fiorello su Radio2 | anticipazioni e curiosità

Fiorello è pronto a tornare su Radio2, proprio in occasione del suo 65° compleanno, con uno show che promette sorprese e divertimento. Scopri le anticipazioni e le curiosità su questo attesissimo ritorno che scalda i cuori dei suoi fan. Non perdere i dettagli su Donne Magazine!

Il celebre showman potrebbe festeggiare il suo 65° compleanno con un nuovo show su Rai Radio2. Fiorello torna in radio per il suo compleanno: ecco cosa sapere su Donne Magazine. 🔗Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Il ritorno di Fiorello su Radio2: anticipazioni e curiosità

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fiorello, il ritorno che nessuno si aspettava: "Ci sarà un annuncio a sorpresa" - Fiorello verso il grande ritorno su Radio2, nella storica collocazione di ‘Viva Radio2’. Le novità rivelate da Adnkronos. 🔗notizie.it

Fiorello potrebbe tornare in Rai a condurre un programma: l’indiscrezione - Lo showman sarebbe pronto a fare irruzione nel palinsesto con un nuovo show, dal giorno del suo compleanno Fiorello pronto a tornare su Radio2, nella collocazione che fu di ‘Viva Radio2’, nel primo po ... 🔗informazione.it

Fiorello nuovo programma su Radio 2: il ritorno nel giorno del compleanno. La Rai si candida per Sanremo 2026 - Fiorello nuovo programma su Radio 2. Rai partecipa alla gara per Sanremo 2026. Scopri tutti i dettagli e le novità ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sanremo 2021 Fiorello anche senza Amadeus. Le canzoni in gara.

Amadeus o no, al Festival di Sanremo 2021 Fiorello ci sarà. Come ha spiegato anche Amadeus, nel caso in cui non sarebbe lui a condurlo a sostituirlo ci sarebbe lo showman siciliano.