Il ritorno del corsivo obbligatorio | inclusione a rischio?

Il ritorno del corsivo obbligatorio nelle scuole primarie, proposto dal Ministero dell’Istruzione, suscita un acceso dibattito sull'inclusività. Dario Ianes lo definisce una “follia passatista” che potrebbe penalizzare gli studenti con DSA. Tra nostalgie del passato e riflessioni pedagogiche, la questione si fa complessa e le implicazioni sociali si ampliano.

Il Ministero dell’Istruzione rilancia il corsivo sin dalla primaria, ma la scelta solleva dubbi sull’inclusività. Dario Ianes parla di “follia passatista” e avverte: l’obbligo può penalizzare gli studenti con DSA. Tra nostalgie del passato e richiami alla carta, il dibattito si riapre tra pedagogia e diritti. corsivoobbligatorio: il ritorno di una tradizione Le nuove . Il ritorno del corsivoobbligatorio: inclusione a rischio? Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

