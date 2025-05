Il rilancio dell’Appennino Centrale passa dal Made in Italy

Il rilancio dell'Appennino centrale si fonda sul made in Italy, simbolo di qualità e tradizione. Attraverso storie di lavoro e passione, imprenditori e famiglie locali stanno ricostruendo il proprio futuro dopo i devastanti eventi sismici del 2016 e 2017, investendo in diverse realtà produttive e riscoprendo il legame con il territorio.

ROMA (ITALPRESS) – Storie di lavoro, passione e forte radicamento con il proprio territorio. Imprenditori e famiglie dell'AppenninoCentrale che hanno saputo rialzarsi dopo il sisma degli anni 2016 e 2017, rilanciando le loro aziende in diversi settori. Sono otto le realtà che operano del cratere sisma – la vasta area compresa tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria – presentate nel corso dell'evento "Made in Italy. Made in Appennino Centrale".

