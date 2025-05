Il red carpet d' apertura del Festival di Cannes 2025 | l' omaggio di DiCaprio a Robert De Niro la coppia Halle Berry e Jeremy Strong e tutte le altre star

Il red carpet dell'apertura del Festival di Cannes 2025 ha brillato di stelle. Omaggio di Leonardo DiCaprio a Robert De Niro, la coppia Halle Berry e Jeremy Strong, e la giuria guidata dalla presidente Juliette Binoche hanno infiammato la Montée de Marche. Scopri tutte le foto e il racconto di una serata indimenticabile, con un tocco d'Italia.

Sulla Montée de Marche hanno sfilato la giuria, con la presidente Juliette Binoche, il grande protagonista della serata (<Strong>RobertStrong> De <Strong>NiroStrong>) con tutta la famiglia, e anche un po' di Italia. tutte le foto e il racconto 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il red carpet d'apertura del Festival di Cannes 2025: l'omaggio di DiCaprio a Robert De Niro, la «coppia» Halle Berry e Jeremy Strong e tutte le altre star

