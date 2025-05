Il realismo di Merz sul Green Deal

Nel contesto del Green Deal europeo, il realismo di Merz emerge come guida necessaria. La Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), pur ispirata da buone intenzioni, rappresenta una sfida cruciale: garantire che le grandi aziende non ignorino più le violazioni ambientali e sociali, promuovendo così un futuro sostenibile e responsabile per l'Europa.

L’Europa ha bisogno di regole, ma ha ancora più bisogno di verità. La Corporate sustainability due diligence directive (Csddd), uno dei pilastri ideologici del GreenDeal, nasce da una buona intenzione: garantire che le grandi aziende europee non chiudano gli occhi davanti alle violazioni ambientali o ai diritti umani lungo le loro filiere globali. Ma come spesso accade, il diavolo si nasconde nei dettagli – e in questo caso anche nella pretesa. Friedrich Merz, neocancelliere tedesco, ha avuto il merito di squarciare il velo dell’ipocrisia. Venerdì a Bruxelles non si è limitato a chiedere un rinvio o una revisione: ha chiesto con nettezza l’abrogazione della direttiva. Troppo costosa, troppo complicata, troppo ideologica. E soprattutto, troppo disconnessa dalla realtà in cui operano le imprese. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il realismo di Merz sul Green Deal

