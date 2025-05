Il Real Madrid insiste per Huijsen incontro con gli agenti del giocatore | quanto può incassare la Juventus

Il Real Madrid intensifica l'interesse per Dean Huijsen, incontrando gli agenti del giovane talento. Secondo il portale spagnolo Relevo, il trasferimento del difensore olandese in Spagna potrebbe portare a significativi guadagni per la Juventus. Le trattative potrebbero aprire nuove prospettive sia per il club spagnolo che per quello italiano.

Il RealMadridinsiste per Dean Huijsen e secondo quanto riportato dal portale spagnolo Relevo, il trasferimento del giocatore in Spagna adesso. 🔗Leggi su Calciomercato.com

