Il rapper Tory Lanez accoltellato 14 volte mentre è in carcere per aver sparato a Megan Thee Stallion

Il rapper Tory Lanez, attualmente in carcere per la condanna per aver sparato a Megan Thee Stallion, è stato vittima di un'aggressione che lo ha visto accoltellato 14 volte. Le informazioni sulle sue condizioni attuali stanno rapidamente emergendo, alimentando ulteriormente l'attenzione mediatica intorno alla sua figura controversa.

Il rapperToryLanez, condannato per aversparato a Meghan TheeStallion, è stato aggredito e accoltellato in carcere: quali sono le sue condizioni. 🔗Leggi su Fanpage.it

