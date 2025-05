Il racconto del Conclave gli italiani divisi e i voti a Erdo | Prevost con la testa tra le mani è rimasto seduto

Emergono dettagli sorprendenti sul recente Conclave che ha eletto il cardinale statunitense Robert Francis Prevost come Papa Leone XIV. Con gli italiani divisi e tensioni palpabili, il New York Times svela retroscena affascinanti: Prevost, con la testa tra le mani, ha vissuto momenti decisivi che hanno segnato il futuro della Chiesa. Scopriamo insieme l'atmosfera intensa della Cappella Sistina.

Emergono nuove indiscrezioni sul Conclave che ha portato all’elezione del cardinale statunitense Robert Francis Prevost (qui il suo profilo), che ha assunto il nome di Papa Leone XIV. A fornire un racconto di ciò che sarebbe accaduto all’interno della Cappella Sistina è il New York Times in un articolo dal titolo “Come un tranquillo americano diventa Papa”. La prima votazione è stata una “sorta di sondaggio preliminare” secondo il cardinale Juan José Omella mentre il cardinale David delle Filippine avrebbe aggiunto: “Non avevamo cenato e non c’erano pause, nemmeno per il bagno. Ma si decise di procedere alla votazione”. Nel primo scrutinio “diversi candidati ottennero voti significativi” ma, una volta tornati a Santa Marta per la cena, i cardinali hanno continuato a discutere nel tentativo di trovare una quadra. 🔗Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il racconto del Conclave, gli italiani divisi e i voti a Erdo: “Prevost con la testa tra le mani, è rimasto seduto”

