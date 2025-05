Il Rabbino Capo di Roma accoglie il messaggio di dialogo del nuovo Papa Leone XIV

Il Rabbino Capo di Roma, Riccardo Di Segni, ha accolto con favore il messaggio di dialogo inviato da Papa Leone XIV, in occasione della sua recente elezione a Pontefice. Il Papa ha espresso il suo impegno a promuovere e rafforzare la cooperazione tra la Chiesa e il popolo ebraico, segnando un passo importante verso l’unità e la comprensione reciproca.

Il RabbinoCapo di Roma, Riccardo Di Segni, ha ricevuto il messaggio personale da PapaLeone XIV, con cui è stato informato della sua elezione a nuovo Pontefice. Nel suo messaggio, il Pontefice si impegna "a continuare e a rafforzare il dialogo e la cooperazione della Chiesa con il popolo ebraico nello spirito della dichiarazione Nostra Aetate del Concilio Vaticano secondo". Lo comunica in una nota la Comunità ebraica di Roma."Il RabbinoCapo di Roma, che sarà presente alla celebrazione della inaugurazione del pontificato, ha accolto con soddisfazione e gratitudine le parole a lui dirette dal nuovoPapa", si legge nella nota.

