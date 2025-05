Il questore in visita ai ragazzi disabili di Techne | un momento di incontro con i racconti degli agenti

Il questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei, insieme a collaboratori della Polizia di Stato, ha visitato i ragazzi disabili di Techne. Durante questo incontro, ha condiviso esperienze della sua carriera, creando un’occasione di dialogo e ispirazione per i giovani, in un contesto di inclusione e supporto reciproco.

Il questore di Forlì-Cesena Claudio Mastromattei e alcuni suoi collaboratori della Polizia di Stato hanno fatto visita ai ragazzi con disabilità seguiti da Techne. "Dopo un breve saluto e dopo aver raccontato ai ragazzi la propria carriera in polizia fino alla nomina di questore di Forlì-Cesena. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Il questore in visita ai ragazzi disabili di Techne: un momento di incontro con i racconti degli agenti

Se ne parla anche su altri siti

Il Ministro delle disabilità in visita alla Cooperativa Insieme di Treviglio - Sono contenta che il Ministro sia qua con noi, perché so che lei ha nel cuore ha persone con disabilità". Dopo essersi intrattenuta con i "ragazzi" della Cooperativa ... nel buon cuore di tante ... 🔗primatreviglio.it

La figlia di Raul Gardini visita il centro ippico che aiuta i ragazzi con disabilità - Negli scorsi giorni ha fatto visita al Villaggio Lakota, centro ippico di Ammonite che svolge attività anche per i ragazzi disabili, Maria Speranza Gardini, figlia dell'imprenditore Raul. "Una ... 🔗ravennatoday.it

Il ministro Alessandra Locatelli in visita in Maremma: dialogo e confronto sulla disabilità - GROSSETO – Una giornata di confronto con il ministro per la Disabilità. Venerdì 4 aprile Alessandra Locatelli sarà in visita in provincia ... insieme ai ragazzi della scuola superiore ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Un' antologia di racconti inediti per ragazzi a sostegno di Asroo per i malati rari

La beneficenza non si ferma anche in tempi di Coronavirus. E cos?, in poco tempo, autori volontari si sono messi a disposizione per una antologia di racconti, Fant?si? - il cui ricavato andr? completamente a sostenere le attivit? di ASROO, Associazione Scientifica Retinoblastoma e Oncologia Oculare di Siena.