Il professore Unibo Franceschi e i consigli per invecchiare bene

Il professor Franceschi dell'Università di Bologna, ospite di "Elisir", offre preziosi consigli su come invecchiare bene. Sottolineando l'importanza dei primi mille giorni di vita, esplora aspetti vitali come dieta, attività fisica, microbiota e terapia genica, rivelando diverse strategie per promuovere una vita lunga e sana.

L'immunologo in tv a 'Elisir': "Contano molto i primi mille giorni di vita". Dieta sana, attività fisica, microbiota e terapia genica: i tanti fronti aperti per garantirci un'età avanzata in salute 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il professore Unibo Franceschi e i consigli per invecchiare bene

Potrebbe interessarti su Zazoom

Professore Antonio Negro muore a scuola per malore a Palestrina

Un tragico evento ha colpito la comunità scolastica del liceo "Eliano Luzzatti" di Palestrina, dove il professore Antonio Negro, conosciuto affettuosamente come Tonio, è deceduto a seguito di un malore improvviso.