Il principe ereditario saudita bin Salman accoglie Trump a Riad

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha dato il benvenuto al presidente statunitense Donald Trump al suo arrivo a Riyad. Questo incontro, avvenuto il 13 maggio, segna l'inizio di un viaggio che porterà Trump anche in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti, consolidando relazioni diplomatiche e opportunità economiche nella regione.

Riad, 13 mag. (askanews) - Il principeereditariosaudita Mohammed bin Salman ha accolto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al suo arrivo al Terminal Reale dell'Aeroporto Internazionale King Khalid di Riyadh, in Arabia saudita. Il viaggio, che porterà Trump anche in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti, segna la prima importante visita all'estero del presidente degli Stati Uniti durante il suo secondo mandato, rompendo ancora una volta con la prassi diplomatica che vedeva Canada o Messico come prime tappe obbligate per i presidenti americani.La Casa Bianca ha dichiarato di attendere con ansia un "ritorno storico" nella regione. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il principe ereditario saudita bin Salman accoglie Trump a Riad

