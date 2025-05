Il primo miracolo di Papa Leone XIV | ritirato lo sciopero dei treni del 17 maggio

Il primo miracolo di Papa Leone XIV? Il ritiro dello sciopero dei treni del 17 maggio. In un fine settimana ricco di eventi, culminato con l’intronizzazione pontificia, la Commissione di garanzia ha chiesto senso di responsabilità ai sindacati coinvolti, auspicando una posticipazione della protesta per non ostacolare le celebrazioni.

Troppi eventi nel fine settimana, tra i quali prima di tutto l’intronizzazione di PapaLeone XIV, per mantenere lo sciopero dei treni del 17 maggio. Per questo la Commissione di garanzia ha rivolto un appello al senso di responsabilità di Usb, Assemblea Nazionale PdmPdb e Sgb, affinché lo differissero. Ottenendo un sì, senza bisogno di trattative. «Gli scioperi nazionali del settore ferroviario previsti per sabato 17 maggio, a seguito del confronto tra le istituzioni e le sigle sindacali interessate, sono stati differiti», ha comunicato il ministero dei Trasporti in una nota, nella quale si sottolinea che sono stati «salvaguardati i diritti alla circolazione dei cittadini, anche in previsione della messa in piazza San Pietro per l’inizio del pontificato di PapaLeone XIV, gli internazionali di tennis e il gran premio di Imola». 🔗Leggi su Secoloditalia.it