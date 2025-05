Il Presidente TKO Saphiro | I PLE ‘brevi’ saranno la regola

Parlando durante un evento organizzato da JP Morgan, il Presidente TKO Mark Shapiro ha confermato la strategia che la WWE seguirà per quanto riguarda i PLE. L’indicazione è che i PLE “brevi” saranno la regola per la Compagnia con la volontà di privilegiare la “qualità” piuttosto che la “quantità”.La strategia per i PLEIl Presidente TKO Mark Shapiro ha confermato che per il prossimo futuro i WWE PLE “brevi” saranno la regola. I PLE vedranno card con “pochi” match e la volontà è quella di focalizzarsi su certe storyline e su certe Superstar. In questo senso si vuole evitare che i PLE abbiano troppa carne al fuoco ed anzi la volontà è propria quella di concentrarli su “poche” storyline. Questa impostazione l’abbiamo già vista recentemente in occasione di Backlash e la sensazione è che anche per i prossimi PLE verrà riproposta. 🔗Leggi su Zonawrestling.net

