Il premio Achille Campanile si trasferisce a Roma | ecco tutte le novità di questa edizione

Il Premio Nazionale di Scrittura Umoristica “Achille Campanile” si sposta a Roma per la sua VIII edizione, portando con sé novità entusiasmanti. In questo prestigioso contesto, l'evento promette di celebrare la cultura dell'ironia e della satira, dando un nuovo respiro al suo fondatore, Achille Campanile, per un'edizione all'insegna della creatività e del talento.

AchilleCampanile si trasferisce temporaneamente da Velletri a Roma. In campagna è un’altra cosa (parole sue), ma la capitale è stata scelta per dare il giusto lustro alla VIII edizione del premio Nazionale di Scrittura Umoristica “AchilleCampanile”, promosso dall’Associazione Culturale AchilleCampanile APS in collaborazione con SIAE. Nel corso della conferenza stampa Romana il presidente dell’Associazione, Gaetano Campanile, figlio dello scrittore, ha illustrato le novità di questaedizione articolata in tre sezioni, teatro, narrativa lunga e racconti.La Giuria è presieduta dal critico letterario Arnaldo Colasanti e composta da numerosi protagonisti della cultura e dello spettacolo, tra cui il regista e scrittore Paolo Restuccia, l’attore e regista Pino Quartullo, Silvio Moretti e Angelo Cannatà, biografi di Campanile. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il premio Achille Campanile si trasferisce a Roma: ecco tutte le novità di questa edizione

