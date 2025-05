Il plauso del Coni Abruzzo per i risultati internazionali di due triatleti di Montesilvano | Portano con orgoglio l' Abruzzo nel mondo

Il CONI Abruzzo esprime il suo plauso per i brillanti risultati internazionali di due triatleti di Montesilvano, che portano con orgoglio il nome della regione nel mondo. Verena Steinhauser, già atleta olimpica a Tokyo 2020 e qualificata per Parigi 2024, ha ottenuto un eccezionale 4° posto alla World Triathlon Cup di Chengdu, in Cina.

Importanti e prestigiosi risultatiinternazionali per due triatleti di Montesilvano. Verena Steinhauser, atleta olimpica già protagonista a Tokyo 2020 e qualificata per Parigi 2024, ha conquistato un prestigioso 4° posto alla World triathlon cup di Chengdu, in Cina, distinguendosi come la. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Il plauso del Coni Abruzzo per i risultati internazionali di due triatleti di Montesilvano: "Portano con orgoglio l'Abruzzo nel mondo"

Ne parlano su altre fonti

Il plauso del Coni Abruzzo per i risultati internazionali di due triatleti di Montesilvano: "Portano con orgoglio l'Abruzzo nel mondo"

Segnala ilpescara.it: Si tratta di Verena Steinhauser blasonata atleta già plurimedagliata, e di Francesco Di Basilico, giovane promessa del triathlon ...

Coni: Passacantando nuovo presidente regionale Abruzzo

Da ansa.it: Con 38 voti a favore, 20 contrari e 1 scheda bianca Antonello Passacantando è stato eletto oggi al primo turno presidente del Coni Abruzzo ... Fabrizia D'Ottavio è risultata la più votata.

Coni Abruzzo celebra i successi di Ciccone e Masciarelli

Come scrive laquilablog.it: Coni Abruzzo celebra i successi di Ciccone e Masciarelli, il presidente Antonello Passacantando, esprime felicitazioni ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Elezioni Regionali Abruzzo risultati partiti: FdI 24%, Pd 20%, Lega 7,5%

Le elezioni regionali in Abruzzo si sono concluse con la riconferma di Marco Marsilio, candidato del centrodestra, alla guida della regione con il 53,5% dei voti, superando Luciano D'Amico, candidato del centrosinistra, fermo al 46%.