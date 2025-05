Il plauso del Coni Abruzzo per i risultati internazionali di due triatleti di Montesilvano | Portano con orgoglio l' Abruzzo nel mondo

Il CONI Abruzzo esprime il suo entusiasmo per i brillanti successi internazionali di due triatleti di Montesilvano. Verena Steinhauser, atleta olimpica già protagonista a Tokyo 2020 e qualificata per Parigi 2024, ha ottenuto un prestigioso 4° posto alla World Triathlon Cup di Chengdu, Cina, portando con orgoglio l'Abruzzo nel panorama sportivo mondiale.

