Il Pkk ha compiuto la sua missione | fine della lotta armata

Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) ha annunciato la conclusione della sua lotta armata, dichiarando di aver portato a termine la sua missione storica. Questa comunicazione segna un punto di svolta significativo nella storia del movimento kurdo e nella dinamica geopolitica della regione. La decisione apre nuove prospettive per la pace e il dialogo.

«Il Pkk ha compiuto la sua missione storica». Con queste parole, e con una dichiarazione che ha il peso di una cesura epocale, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan ha.

I militanti curdi del PKK annunciano il disarmo dopo decenni di attacchi contro la Turchia - Condividi suIl Partito dei Lavoratori del Kurdistan dichiara di voler sciogliere le sue forze guerrigliere, a pochi mesi dall’appello in tal senso del suo leader incarcerato Il gruppo militante curdo ... 🔗spondasud.it

Passo storico del Pkk: il Partito dei lavoratori del Kurdistan si scoglie dopo 40 anni di conflitto armato in Turchia - Secondo il gruppo "le relazioni turco-curde devono essere riformulate" Turchia, passo storico del Pkk: scioglimento dopo 46 anni di conflitto armato Il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) ha de ... 🔗msn.com

Il Pkk ha annunciato il suo scioglimento dopo oltre quattro decenni di conflitto armato con la Turchia - Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) ha annunciato la sua dissoluzione dopo oltre quattro decenni di conflitto armato con la Turchia, una decisione che potrebbe ridisegnare le dinamiche polit ... 🔗globalist.it

