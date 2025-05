Il PKK annuncia lo scioglimento | una nuova pagina per la Turchia?

L'annuncio dello scioglimento del PKK segna un momento cruciale per la Turchia, aprendo la strada a una nuova fase nei rapporti etnici e politici del paese. Dopo anni di tensioni e conflitti, questa dichiarazione, attesa e ritardata, rappresenta un'opportunità per costruire un futuro di dialogo e riconciliazione tra le comunità curde e turche.

L’annuncio dello smantellamento del PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan) è infine arrivato dopo essere stato lungamente annunciato in occasione di ricorrenze e data variamente significative per il movimento curdo.Forse proprio il ritardo nella proclamazione ufficiale di un annuncio che era ormai nell’aria da tempo potrebbe alimentare qualche illazione sul fatto che lo scioglimento, benché chiesto dal capo storico Abdullah Öcalan, non sia stato unanimemente accettato, ma abbia anzi richiesto un supplemento di dibattito all’interno dei vertici del partito combattente.Il PKK annuncia l’addio alle armi, ma, a differenza dell’IRA nell’Irlanda del Nord e dell’ETA nel Paese basco, lo fa senza la garanzia di un processo politico che possa portare all’accoglimento delle istanze pluridecennali del movimento curdo. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Il PKK annuncia lo scioglimento: una nuova pagina per la Turchia?

