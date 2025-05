Il più grande fan di Sinner è un impostore di professione | la storia di King Ash

Nel ritorno in campo di Jannik Sinner, un tifoso sorprendentemente chiassoso ha catturato l'attenzione di tutti. Non si tratta di un semplice sostenitore, ma di King Ash, l'impostore di professione e star di YouTube Italia. Scopri come un fan eclettico può rubare la scena su un campo da tennis. Continua a leggere per saperne di più!

Nella partita del ritorno in campo di Jannik Sinner, il tennista italiano si è trovato sugli spalti un tifoso forse un po' troppo rumoroso per gli standard del tennis. Non è uno dei Carota Boys, ma lo Zelig di YouTube Italia. 🔗Leggi su Fanpage.it

