Il Pisa in Serie A affascina l’Equipe | Come Venezia e Como altre due cartoline italiane tornate in Serie A

Il ritorno del Pisa in Serie A affascina l'Equipe, che esalta il meraviglioso mondo del calcio italiano. Squadre storiche come Venezia e Como sono esempi di come, dopo anni di assenza, queste "cartoline" del calcio tornino a brillare. Il Pisa, dopo trentaquattro anni, si prepara a scrivere un nuovo capitolo nel massimo campionato.

“Questo è il fascino del calcio italiano”, secondo l’Equipe. Ogni tanto ritornano in Serie A squadre storiche. “ComeVenezia, ComeComo, altre due cartolineitalianetornate in Serie A nelle ultime stagioni dopo una lunga assenza“. Dal prossimo anno ci sarà anche il Pisa, dopo ben trentaquattro anni.Leggi anche: Pippo Inzaghi: «Al Pisa ho fatto vedere i video della fase difensiva del Leverkusen»Il Pisa in A grazie all’imprenditore Alexander KnasterI francesi sono affascinati, appunto, da questo ritorno. “Quattro anni fa, l’imprenditore Alexander Knaster è diventato l’azionista di maggioranza del Pisa Sporting Club. Nato a Mosca, di nazionalità britannica e poi americana, offre consulenza a investitori privati ??attraverso la sua società Pamplona Capital Management. Knaster è un habitué anche delle spiagge toscane di Forte dei Marmi. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Pisa in Serie A affascina l’Equipe: “Come Venezia e Como, altre due cartoline italiane tornate in Serie A”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pisa torna in Serie A: il contributo di Beppe Vannucchi e Filippo Inzaghi - C’è anche un po’ di sana contaminazione salmastrosa viareggina nel Pisa che torna in Serie A dopo 34 anni. Nello staff nerazzurro c’è infatti ormai già da diversi anni il dirigente viareggino Beppe ... 🔗sport.quotidiano.net

Pisa in Serie A: la strana coincidenza che lega i toscani, il Napoli e lo scudetto - Il Pisa da poco ha avuto l'ufficialità matematica della promozione in Serie A. I ragazzi di mister Inzaghi, in quel momento impegnati a Bari, hanno gioito della sconfitta dello Spezia contro la ... 🔗informazione.it

UFFICIALE Pisa: è Serie A dopo 34 anni - Il Pisa torna in Serie A dopo 34 anni, decisiva la sconfitta dello Spezia in casa della Reggiana. I nerazzurri hanno perso a Bari ma è arrivata la matematica. Pippo Inzaghi ce l’ha fatta: il Pisa è in ... 🔗calciostyle.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

LG OLED TV E XBOX SERIE X INSIEME PER LA NEX-GEN

Con un?eccellente qualit? d?immagine, un audio coinvolgente e le pi? recenti funzionalit? per il gaming, LG e Xbox trasformano in realt? i sogni dei videogiocatoriLG Electronics e Xbox hanno avviato un?esclusiva partnership per sottolineare la fenomenale esperienza di gioco garantita dall?unione tra la tanto attesa console Xbox Series X e gli LG OLED TV nei principali mercati in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia Pacific.