Il Pisa chiude al meglio | 2-1 alla Cremonese E ora la Serie A

Il Pisa chiude la stagione in grande stile, battendo la Cremonese 21 alla Cetilar Arena. Con un dominio incontrastato, i nerazzurri di Filippo Inzaghi si preparano così a festeggiare il ritorno in Serie A, lasciando dietro di sé una stagione memorabile e ricca di emozioni. Una passerella finale che promette un futuro emozionante.

Pisa, 13 maggio 2025 – Ultima partita, ultima passerella per il Pisa di Filippo Inzaghi. Ultima partita stagionale, una partita di Serie B per la società nerazzurra. alla Cetilar Arena, contro la Cremonese quarta forza del campionato, i padroni di casa dominano in lungo e largo. Uno show dei nerazzurri, che vincono per 2-1 grazie alle reti di Moreo e Touré. Grandi applausi per tutti i protagonisti della stagione, che lasciano il campo sulle note di “Siamo in Serie A”. E la chiusura vede anche una nuova pagina di storia: record di punti, 76. La cronacaClima di festa all’Arena. Nella partita, sicuramente, la Cremonese ha maggiori motivazioni, considerando il playoff che avrà da giocare, rispetto al Pisa (in campo in maglia fluo), che ha ripreso ad allenarsi solo nel giorno della rifinitura. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Pisa chiude al meglio: 2-1 alla Cremonese. E ora la Serie A

