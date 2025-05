Il Pd traccia un primo bilancio sull' amministrazione comunale

Il Partito Democratico di Aversa presenta un primo bilancio sull'amministrazione comunale a un anno dalle elezioni. È fondamentale riflettere sui progetti avviati, sulla visione di città, sui sistemi di trasporto e sui servizi. Questa analisi vuole chiarire la direzione intrapresa dall'attuale governo e le sfide future da affrontare per il benessere della comunità.

Dopo un anno dalle elezioni amministrative ad Aversa "si può e si deve fare un bilancio, dare un primo giudizio su chi governa - e come - la città: quale progetto è stato messo in campo, quale idea di città, quale sistema di trasporto, di sviluppo, di servizi e in che direzione si va?". 🔗Leggi su Casertanews.it