Il parco nazionale delle Foreste casentinesi raccontato con la musica di Renato Torre

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi si prepara a incantare il pubblico con un videoclip dedicato al brano inedito "Armonia della..." di Renato Torre. Un progetto unico che unisce la bellezza della natura ai valori dell'ecosistema, offrendo una nuova dimensione per esplorare e apprezzare questo straordinario angolo di biodiversità.

Il parco nazionale delle Foreste casentinesi, sempre alla ricerca di nuovi ed efficaci metodi per trasmettere a tutti i valori della meravigliosa natura che custodisce, sta preparando una sorpresa per il prossimo autunno, quando uscirà un videoclip del brano musicale inedito "Armonia della.

