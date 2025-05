Il parco della Filandetta Art & wine farm ospita Luca Zaia

Giovedì 22 maggio, il Parco della Filandetta Art Amp Wine Farm farà da cornice all'incontro con Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto. A partire dalle 19:00, Zaia presenterà il suo ultimo libro, "Autonomia", in un evento esclusivo organizzato dalla Famiglia Bortolomiol nel suggestivo cuore di Valdobbiadene. Un’occasione imperdibile per approfondire temi di grande attualità.

