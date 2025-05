Il Parco Archeologico di Pompei sul podio dei musei più visitati

Il Parco Archeologico di Pompei si piazza tra i musei più visitati al mondo, con oltre 4 milioni di turisti attratti dalla sua storia. In prima posizione, il Colosseo continua a incantare con quasi 15 milioni di visitatori, consolidando il suo status di icona culturale e attrazione imperdibile per italiani e stranieri.

