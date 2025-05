Il Papa incontra i media Solo i popoli informati possono fare scelte libere

Il Papa incontra i media, sottolineando l'importanza di una comunicazione autentica e rispettosa. Solo popoli informati possono veramente esercitare scelte libere, lontano da pregiudizi e odio. Un appello a disarmare le parole per favorire l'ascolto e dare voce ai più fragili, promuovendo così una società più giusta e inclusiva.

CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – "Disarmiamo la comunicazione da ogni pregiudizio, rancore, fanatismo e odio. Non serve una comunicazione fragorosa, muscolare, ma una comunicazione capace di ascolto, di raccogliere la voce dei deboli che non hanno voce. Disarmiamo le parole e contribuiremo a disarmare la Terra". Con queste parole Papa Leone XIV, ribadendo l'invito del suo predecessore Francesco in uno dei suoi ultimi messaggi, accoglie gli oltre 3 mila giornalisti internazionali in udienza nell'Aula Paolo VI in Vaticano, ringraziandoli per il lavoro svolto nelle ultime settimane."La pace comincia da ognuno di noi: dal modo in cui guardiamo gli altri, ascoltiamo gli altri, parliamo degli altri; e, in questo senso, il modo in cui comunichiamo è di fondamentale importanza: dobbiamo dire 'no' alla guerra delle parole e delle immagini, dobbiamo respingere il paradigma della guerra", sottolinea Leone XIV, esprimendo poi la solidarietà della Chiesa ai "ai giornalisti incarcerati per aver cercato di raccontare la verità, e con queste parole anche chiedere la liberazione di questi giornalisti incarcerati.

