Il Papa e l’intuito del tempo

Il Papa Francesco ci offre una lezione profonda: nell'era dei rapidi cambiamenti, è fondamentale una teologia che abbracci l'intuito e il dinamismo. Ispirandosi all'antico imprinting della caccia, ci invita a cogliere l'essenza del tempo, sviluppando una sensibilità agile e pronta ad affrontare le sfide del presente con riflessione e visione.

Questa è la lezione più radicale di Francesco. In un’epoca di rapidi mutamenti è necessaria una teologia che assuma dall’imprinting ancestrale della caccia la rapidità, l’intuizione, il movimento 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il Papa e l’intuito del tempo

