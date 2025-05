Il Papa Disarmare le parole

Nel suo pontificato, Robert Francis Prevost si fa portavoce di un messaggio profondo: disarmare le parole. Attraverso aggettivi che trascendono le semplici espressioni, invita a riflettere sul potere comunicativo della fede. In un'epoca di confusione, le sue parole diventano un faro di speranza e di pace, mostrando la via verso una nuova comprensione spirituale.

De RobertisOgni giorno che passa – ne sono passati già cinque – Robert Francis Prevost dà a comprendere il senso e la portata del suo pontificato. Non c’è un programma di governo, perché i Papi non si eleggono in base a slogan o dichiarazioni. Ma ci sono parole. In questo caso, aggettivi. Così, il Papa che giovedì scorso avevamo capito voler essere un “Papa della pace”, è diventato domenica il Papa della "pace giusta", dove quel "giusta" fa tutta la differenza del mondo. È ieri il Papa che invita i giornalisti a Disarmare le parole, perché "non va separata la verità dall’amore con cui dobbiamo cercarla".La pace non è solo un fine ma anche un mezzo. La comunicazione, che nelle società moderne è ormai tanto importante, non risponde solo a una logica del profitto (gli ascolti), ma anche agli strumenti che usa. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Papa "Disarmare le parole"

