Il Papa disarma i giornalisti con l’elmetto

Il Papa Leone XIV sorprende i giornalisti con un invito inaspettato: abbandonare le armi verbali e adottare un nuovo approccio comunicativo per favorire il cessate il fuoco. In un contesto mediatico polarizzato, il Santo Padre mette in luce le responsabilità della stampa, invitando a superare il putinismo e a promuovere un dialogo costruttivo. Continua a leggere...

Leone XIV incontra i cronisti e li invita a cambiare la comunicazione per favorire il cessate il fuoco. Esattamente il contrario di quanto gran parte della stampa ha fatto finora. Accusando di putinismo chiunque mettesse in dubbio la sconfitta della Russia. 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il Papa disarma i giornalisti con l’elmetto

Se ne parla anche su altri siti

Le ultime parole del Papa ai giornalisti. Come vivrà la Pasqua? "Come posso" - AGI - Come vivrà la Pasqua? "Come posso": lo ha detto Papa Francesco ai giornalisti uscendo dal carcere di Regina Coeli, a Roma, dopo l'incontro con i detenuti che si è svolto giovedì scorso ... 🔗msn.com

Papa al Giubileo dei giornalisti, "ma tu sei vero?" - "Ho avuto la grazia di incontrare Papa Francesco quest'anno al Giubileo dei Giornalisti in sala Nervi in Vaticano; in quest'occasione ci ha donato una grande fede, dicendo a noi giornalisti ... 🔗ansa.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Papa Francesco, Dio disarma mano di chi uccide : 10.000 persone al Colosseo

"Disarma la mano alzata del fratello contro il fratello": questa l'invocazione contenuta nella preghiera che Papa Francesco ha pronunciato al termine della Via Crucis al Colosseo, sullo sfondo della guerra russa in Ucraina.