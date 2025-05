Il Papa del nuovo Concilio – Panorama in edicola

Nel numero di questo mese di Panorama, esploriamo il concetto di sicurezza in Italia, spesso trascurato nel dibattito pubblico. L'editoriale del direttore riflette su una ricerca del Censis che svela dati allarmanti, invitando a una riflessione profonda da parte della classe politica e della magistratura, in un contesto in cui le forze dell’ordine operano con impegno.

L’editoriale del direttore«Presi come eravamo a parlare del nuovoPapa, credo sia sfuggita a tanti una ricerca elaborata dal Censis sul tema della sicurezza (.) Di fronte a queste sconvolgenti statistiche, la classe politica e anche la magistratura (le forze dell’ordine fanno del loro meglio, però se i giudici rimettono ogni volta in libertà i delinquenti fermati in flagranza di reato, né polizia né carabinieri possono farci molto) dovrebbe decidere misure di emergenza, ponendo fine ad anni di lassismo. Invece no.»Sfoglia il numero in edicola e abbonatiIl Papa è tornatoÈ un Pontefice, Robert Francis Prevost, che con l’esperienza pastorale e la preparazione teologica deve affrontare (e ricucire) le divisioni aperte da Jorge Mario Bergoglio. E, con un nuovoConcilio, riportare il Vaticano al centro dell’ordine mondiale. 🔗Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Il Papa del nuovo Concilio – Panorama in edicola

