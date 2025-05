il papa a sorpresa dagli agostiniani in via paolo vi

Papa Leone XIV ha sorpreso tutti con una visita inaspettata presso la Curia Generalizia dell'Ordine di Sant'Agostino in via Paolo VI. Questa mattina, il Pontefice ha partecipato alla messa e ha condiviso un pranzo con i membri dell'istituzione, sottolineando ancora una volta il suo legame con la comunità agostiniana.

AGI - Ancora una visita a sorpresa per Papa Leone XIV. Stamani si è recato in via Paolo VI, sede della Curia Generalizia dell'Ordine di Sant'Agostino e del Pontificio Istituto Patristico Augustinianum. Il Pontefice, secondo quanto si apprende, ha voluto partecipare con loro alla messa e al pranzo. Pope Leo XIV travels to the General Curia of the Order of Saint Augustine, just outside the colonnade of St. Peter's Square, on Tuesday. The Pope visited the campus that houses the Patristic Institute Augustinianum to celebrate Mass and have lunch with the Augustinians,. pic.twitter.comwZFUV5ezDF — Vatican News (@VaticanNews) May 13, 2025 🔗Leggi su Agi.it