il palcoscenico dell inclusione ecco il festival lì sei vero il teatro è sempre più speciale

Le luci del sipario si accendono e non solo sul palco: a brillare saranno soprattutto le persone, le storie e i talenti, che grazie al teatro trovano la loro voce più autentica. Torna più vitale che mai “Lì Sei Vero”, il Festival nazionale di teatro sociale e disabilità organizzato dall’associazione Il Veliero di Monza in collaborazione con il Comune, giunto alla nona edizione. Dal 20 al 28 maggio, il teatro Binario 7 si trasformerà in un crocevia di emozioni e anche di risate con ospiti d’eccezione come Ale e Franz. In scena saliranno compagnie teatrali formate da attori con disabilità provenienti da tutta Italia e persino una formazione dalla Patagonia argentina, la compagnia ¿Dónde? Yo creo, confermando una vocazione internazionale che prosegue da anni. Sei le compagnie in concorso: dall’associazione Il Sogno di Budrio, alla Compagnia MeTe DiscorDanza di Ascoli Piceno, passando per Guardastelle di Acireale, Ops!Cambio di rotta di Sondrio, Gruppo Res di Piacenza e TØN–teatro senza nome di Montichiari. 🔗Leggi su Ilgiorno.it